Полз три дня и умер: бойцы ВСУ бросили раненого командира умирать, забрав у него автомат

Военнослужащие ДНР эвакуировали тело украинского диверсанта, который погиб в ходе атаки ВСУ на позиции Донецкой народной республики в Горловке. Об этом заявили в оперативном командовании ДНР.

В сообщении говорится, что тело военнослужащего было найдено на минном поле недалеко от позиций войск ДНР в Зайцево.

«По нашим данным, погибший боевик - прапорщик Майборода, занимал штатную должность командира взвода разведки 24-й бригады ВСУ. В настоящее время тело прапорщика доставлено в морг», - заявили в командовании.

Отмечается, что тело бойца бросили украинские силовики во время отхода после неудачной атаки. Вывоз тела станет возможным, когда в данном районе наступит относительная тишина.

Как рассказал «Русской весне» информированный источник в силовых структурах ДНР, украинские военнослужащие оставили раненому командиру пистолет Стечкина, чтобы он застрелился, но прапорщик этого не сделал, три дня полз к своим и скончался на четвертый день от потери крови. Отмечается, что украинские военные забрали с собой автомат Майбороды, «чтобы продать его за 10 000 гривен».