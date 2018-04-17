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Хладнокровие вместо безумия: «Томагавки» в Сирии сбили ракетами 1970-х годов

Александр Коц
08:35 17.04.2018
Аэродром Шайрат уже подвергался атаке - ровно год назад 59 «Томагавками». В этот раз ни одна из ракет не достигла этих аэродромов. Не долетели они и до Думейра.

Военный корреспондент еженедельника «Звезда» побывал на авиабазе Думейр, ПВО которой не пропустила ни одной ракеты новой Антанты.

«Томагавки» сбивали ракетами 1970-х годов

Субботним вечером, когда после ударов США и их союзников еще и суток не прошло, Дамаск напоминал город накануне Нового года. Молодежь шумными толпами маршировала по городу, задорно выкрикивая лозунги во славу Асада и Путина. Колонны машин с российскими и сирийскими флагами колесили по центральным улицам, гудя клаксонами. Машины военной полиции России, проезжавшие через площадь Омейядов, приветствовали так, словно это настоящие рок-звезды.

- Что празднуете? - спросил я веселую молодежь.

- Победу русского оружия и сирийского мужества над Западом, - не без пафоса отметил парень с коротким крашеным ирокезом на голове.

Наутро примерно о том же Башар Асад говорил на встрече с российскими парламентариями. Он отметил превосходство российских вооружений над западными и заявил, что хваленые американские «Томагавки» были сбиты советскими ракетами 1970-х годов выпуска.

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Ложные цели

Авиабаза Думейр под Дамаском. На бетонной площадке перед двумя ангарами гоняют мяч несколько сирийских бойцов. Эмоции похлеще, чем на любом мундиале. И, глядя на обнимающихся «футболистов», трудно поверить, что всего несколько часов назад они с такой же точностью отражали массированную ракетную атаку самых грозных представителей Североатлантического альянса.

На эту авиабазу мы ехали из Латакии мимо других атакованных аэродромов. В провинции Хомс находятся сразу два объекта, которые Вашингтон каким-то одному ему известным образом связал с «химической» атакой в Думе. База Тифор совсем недавно была атакована израильской авиацией. Это было больше похоже на прощупывание систем ПВО. Аэродром Шайрат подвергся атаке год назад 59 «Томагавками». Тогда долетели чуть больше 20. И при этом инфраструктуре аэродрома не был нанесен непоправимый ущерб.

Аэродром Шайрат подвергся атаке год назад 59 «Томагавками». Я был тогда на Шайрате: разбитые ангары, несколько сожженных самолетов, разлетевшийся по всей базе склад боеприпасов. Но при мне по нетронутой взлетке в небо уходили целые МиГи.

Судя по всему, сирийцы учли уроки прошлого. В этот раз ни одна из ракет не достигла этих аэродромов. Не долетели они и до Думейра. Службы ПВО Сирии ждали здесь больше трех суток.

- Все это время мы были на дежурстве и в любой момент были готовы реагировать, - говорит мне командир расчета ЗРК «Бук» майор Мухамед. - Я даже за их заявлениями не следил: какая разница, что там пишет Трамп в «Твиттере». У нас свои инструкции. И экипаж подготовлен отлично.

Майор улыбается. За его спиной стоят два оператора «Бука», а за ними и сама махина с ракетами.

- Самую дальнюю ракету засекли в 26 километрах от аэродрома, самую ближнюю - в 12. Всего 12 ракет, и шли они ниже пяти километров, создавая при этом ложные цели. Но экипаж сумел отличить истинные цели, я как командир ждал момента, когда можно было дать команду открывать огонь. А дальше все делают пусковая установка и ракеты. Русская техника - мощная и безотказная!

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Сохранить лицо

Наш провожатый, выпускник Костромского военного училища, предлагает проехаться по базе, чтобы лично убедиться в ее функциональности. Целые ангары, самолеты, ни одной выбоины на взлетно-посадочной полосе, которую мы проехали от начала до конца... Странная попытка наказать Асада. Скорее это тот вариант, когда все стороны сумели сохранить лицо. И Трамп перед своими ястребами, и Асад, старыми советскими системами сбив 70% ракет самых высокотехнологичных государств. И конечно, Россия, сохранив хладнокровие ровно в тот момент, когда от нее так ждали безумия.

В отличие от доморощенных караул-патриотов в Сирии сегодня никто не предъявляет России претензии, что она не развязала третью мировую из-за ракетного налета, в результате которого не погиб ни один человек. В стране, где война идет уже семь лет, слишком хорошо представляют последствия резких движений. Благодаря России у них появилась надежда на нормальную мирную жизнь. А ПВО мы им обязательно усилим.

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