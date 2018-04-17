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Ученые выяснили, почему совы живут меньше жаворонков

Александра Арсентьева
08:20 17.04.2018
Для того чтобы снизить стресс для организма, ученые рекомендуют совам перенастроить свои биологические часы.
Ученые выяснили, почему совы живут меньше жаворонков
Фото: kati / imagebroker.com / Globallookpress

Британские ученые выяснили, что совы больше подвержены риску заболеваний, чем жаворонки. Любители поспать до обеда болеют чаще, чем те, кто просыпается рано утром. Об этом сообщает Sciencedaily.

Специалисты считают, что людей по времени максимальной активности условно можно разделить на несколько категорий - совы, жаворонки и голуби.

Как заявили ученые, недосып негативно сказывается на здоровье любого человека. При этом организм совы из-за вынужденных ранних пробуждений переживает огромный стресс. Также, по мнению специалистов, на распорядок дня человека влияет не только генетическая предрасположенность, но и окружающая среда.

Для того чтобы снизить стресс для организма, ученые рекомендуют совам перенастроить свои биологические часы с помощью регулярного сна и распорядка дня.  

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