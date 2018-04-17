В ТЦ «Фокус» в Архангельске произошел крупный пожар

Сегодня, 17 апреля, в 06:40 в Архангельске в торговом центре «Фокус» произошел пожар. Здание ТЦ находится по адресу улица Вологодская, 8. Об этом сообщается на сайте МЧС по Архангельской области.

Площадь пожара уточняется. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Очевидцам удалось снять происшествие на видео, на его кадрах видно, как огонь действует на крыше здания торгового центра.

На месте инцидента работают 30 человек пожарных и 2 единиц техники. Перекрыто движение на перекрестке Вологодская-Троицкий было перекрыто движение автотранспорта.