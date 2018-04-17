В продаже появились первые детские автокресла с подушками безопасности

Британские специалисты компании Max-Cosi разработали первые детские кресла с подушкой безопасности.

Кресло рассчитано на детей ростом от 61 до 105 см и весом до 19 кг.

Подушки безопасности располагаются в его плечевых лямках.

Сообщается, что в случае столкновения они надуваются за 0,05 сек.

Изобретение уже поступило в продажу в Великобритании, его стоимость составляет 780 долларов.

Отметим, что в 2017 году в России вступили в силу новые требования к перевозке детей от 7 до 12 лет.

Так, детей старше семи лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресла, но с пристегнутым ремнем. Тем не менее, на переднем сидении использование автокресла обязательно.