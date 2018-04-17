Ученые назвали самые опасные обезболивающие при беременности

Ученые Эдинбургского университета в Британии выяснили, что прием ибупрофена и парацетамола во время беременности наносит вред репродуктивной системе плода. Об этом говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты оценили влияние ибупрофена и парацетамола на образцы тканей тестикул и яичников зародышей человека. Оказалось, что в биологических образцах, которые были подвержены воздействию одного из двух лекарств в течение семи дней, уменьшилось число клеток зародышевой линии, которые являются предшественниками половых гамет (яйцеклеток и сперматозоидов).

Парацетамол способствовал уменьшению числа зародышевых клеток на 40%, ибупрофен – на 50%. Как заявили ученые, в результате у девочек может сократиться количество яйцеклеток, а это приведет к преждевременному наступлению менопаузы, которая обычно наступает у женщин в 49-52 лет. У мальчиков изменения в тестикулярной ткани могут способствовать гипосперматогенезу – недостаточному производству сперматозоидов.

Результаты исследований с участием крыс, которым были пересажены кусочки человеческой ткани, которые состоят из мужских зародышевых клеток, показали, что употребление в течение дня парацетамола снижало число сперматозоидов на 17%.