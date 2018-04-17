Telegram будет удален из российского App Store и Google Play

Роскомнадзор отправил запросы на удаление мессенджера Telegram из App Store и Google Play, сообщил глава ведомства Александр Жаров информационному агентству ТАСС.

Однако он отметил, что сроки ответа магазина остаются неизвестными, так как они не были постановлены судом.

Помимо этого, в Роскомдзоре заявили, что будут приняты меры соответствии с российским законодательством в отношении различных инструментов и программ для обхода блокировки мессенджера.

Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.