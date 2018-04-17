В московском метро заблокировали доступ к Telegram

В связи с требованиями Роскомнадзора оператор Wi-Fi в Московском метро «МаксимаТелеком» заблокировал доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает АГН «Москва».

В свою очередь, в пресс-службе компании, отметили, что «МаксимаТелеком» будет действовать в соответствии с законодательством.

«Блокировка ресурсов, внесенных в “черный список” Роскомнадзора, осуществляется в автоматическом режиме», – заявили в компании.

Таганский районный суд столицы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Создатели мобильного приложения заявили, что требования предоставить ключи для дешифровки сообщений невозможно выполнить технически. Надзорное ведомство 16 апреля приступило к блокировке Telegram, передав об этом сведения операторам сотовой связи.

Основатель ресурса Павел Дуров данное решение назвал антиконституционным. Он заявил, что ограничение работы Telegram приведет к негативным последствиям. Как заявил Дуров, блокировка мессенджера не позволит снизить террористическую угрозу в Российской Федерации, а «качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится».