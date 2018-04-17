«АвтоВАЗ» представил «внедорожный» седан Lada Vesta

В Москве на закрытом мероприятии «АвтоВАЗ» представил новый серийный автомобиль – Lada Vesta Cross. Седан, который обладает повышенной проходимостью отличается от стандартной Vesta увеличенным до 203 мм дорожным просветом, а также защитными накладками на бамперах и арках. Мировая премьера авто состоится на Московском автосалоне в августе. Новинка появится в продаже до конца года. Об этом сообщает передает Autonews.ru.

Отмечается, что Lada Vesta Cross получила те же трансмиссии и моторы, что и обычный седан. Новинку в базовых версиях можно будет приобрести с бензиновым 1,6 л (106 л.с.), а в более дорогих модификациях – с бензиновым 1,8 л (122 л.с.). Эти два мотора могут сочетаться с пятиступенчатым «роботом» или пятиступенчатой «механикой». Для седана повышенной проходимости полный привод не будет доступен.

В 2017 году «АвтоВАЗ» презентовал еще одну машину повышенной проходимости – универсал Vesta SW Cross. Цены на данную модель начинаются от 770 900 рублей за базовый вариант. Стандартный универсал на базе Lada Vesta будет стоить дешевле – от 654 900 рублей. Базовый седан Lada Vesta стоит минимум 569 900 рублей. Цены на новый седан повышенной проходимости Vesta Cross будут объявлены в ближайшие месяцы.