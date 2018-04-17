Улицу в Петербурге затопило кипятком из прорвавшейся трубы: видео

В ночь на 17 апреля во дворе дома 14 корпус 5 по проспекту Юрия Гагарина в Петербурге прорвало тепломагистраль, сообщает «Фонтанка».

«На проспекте Юрия Гагарина 14 корп. 5 прорвало трубу с кипятком, весь двор в воде и пар до 5 этажа», - говорится в сообщении в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

В горячей воде оказался весь двор вокруг здания. По словам очевидцев, пар дотянулся до последнего этажа. Фонтан из трубы поливал тротуар.

Жители города связали прорыв трубы с недавними ремонтными работами.