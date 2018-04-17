Россия сократила вложения в американские гособлигации

Россия в феврале этого года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства с 96,9 до 93,8 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов США.

За весь прошлый год больше всего вложений РФ сделала в мае – 108,7 млрд долларов.

В настоящее время Россия находится на 16 месте среди стран по инвестициям в облигации американского правительства. На первом месте находится Китай, вложивший 1,178 трлн долларов, вторую строчку заняла Япония – 1,060 трлн долларов, а третьей стала Ирландия, вложившая 314 млрд долларов.

Торговля облигациями позволяет правительству США осуществлять госрасходы в условиях большого бюджетного дефицита. Так, американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, компании, фонды и частные инвесторы, поскольку они считаются наиболее надежными ценными бумагами, хотя и не очень прибыльными.