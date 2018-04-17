Журналисты из США не нашли свидетельств химатаки в сирийской Думе

Американские журналисты не нашли в сирийском городе Дума свидетельств химической атаки. Корреспондент канала One America News Network Пирсон Шарп рассказал, что в группе с другими представителями СМИ он осмотрел место, где якобы произошла химатака, а также побеседовал с местными жителями и врачами.

По его словам, он опросил около 40 сирийцев, и ни один из них не слышал и не видел ничего, что могло быть похоже на химатаку.

«Жители рассказали мне, что террористы сфабриковали химическую атаку, чтобы добиться удара западных государств по сирийской армии, чтобы та от них отстала, а они смогли скрыться. Такую историю рассказали многие люди», - цитирует Шарпа ТАСС.

В больнице версию о химатаке также опровергли, но рассказали, что в тот день к ним ворвались люди с якобы «пострадавшими» на руках и начали поливать их водой из шлангов, врачи бросились на помощь, но после того, как неизвестные записали что-то на камеру, они просто собрали свои вещи и ушли.

Журналист также с удивлением сообщил, что сирийцы действительно считают своего президента Башара Асада великим человеком, а вот про «умеренную оппозицию» говорят, что это боевики, которые морят голодом и убивают недовольных.

Напомним, в ответ на якобы химатаку в сирийской Думе, доказательств которой так и не было предоставлено, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.