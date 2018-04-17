Париж инициировал процедуру лишения Асада ордена Почетного легиона

Власти Франции инициировали процедуру лишения сирийского президента Башара Асада ордена Почетного легиона, которым его наградили в 2001 году. Об этом сообщило агентство AFP.

«Елисейский дворец подтверждает, что процедура отзыва ордена Почетного легиона в отношении Башара Асада действительно начата», - отметил источник в Елисейском дворце.

Высшую госнаграду республики, Большой крест ордена Почетного легиона, сирийскому лидеру лично вручил в Елисейском дворце президент Франции Жак Ширак в 2001 году.

Однако после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Франция обвинила Асада в преступлениях против собственного народа и разорвала дипотношения с Дамаском. В том же году были закрыты французские консульства, в 2012 году из Дамаска был отозван посол Франции. Спустя два месяца из Франции выдворили посла САР.

Напомним, ранее нынешний французский лидер Эммануэль Макрон заявил о наличии у Франции доказательств использования химоружия в Сирии.