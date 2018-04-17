СМИ: Сирия совершила пуск ракет по нарушившим воздушное пространство военным самолетам

Силы ПВО Сирии выпустили ракеты по военным самолетам, которые нарушили сирийское воздушное пространство, сообщает информационный портал Al Masdar со ссылкой на военный источник.

Как пишет портал, по предварительным данным, израильские самолеты вошли в воздушное пространство САР со стороны Ливана. Сирийское ПВО выпустило несколько ракет по самолетам из восточной части Дамаска.

При этом официальных комментариев сирийской армии к настоящему времени нет.

Ранее сообщалось, что средства ПВО Сирии отразили ракетный удар, который был нанесен по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.