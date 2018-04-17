«Надежда» Незалежной: первый украинский вертолет поднялся в небо

Первый вертолет украинского производства «Надежда» поднялся в небо в Запорожье. Кадры летных испытаний были опубликованы в социальных сетях.

Как рассказали на предприятии «Мотор Сич», которое занимается производством вертолета, МСБ-2 «Надежда» является модернизированной версией Ми-2.

Украинский вертолет, рассчитанный на семь пассажиров, может поступить в серийное производство уже в этом году, добавили в компании.