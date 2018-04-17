В Чили выступили против односторонних санкций Запада в отношении РФ

Посол Чили в России Родриго Ньето заявил, что его страна выступает против односторонних санкций Запада в отношении РФ, пишет РИА Новости.

«Чили выступает против односторонних санкций, и мы продолжаем развивать все торговые возможности, которые нам представляются», - отметил он.

Ньето подчеркнул, что Чили поддерживает системы многосторонних отношений. По его словам, Россия смогла «развить сферы, которые не развивались ранее», несмотря на ограничения, повлиявшие на нее.

Посол сказал, что российско-чилийское сотрудничество «очень широкое», а экономическая сторона «улучшается с каждым днем».

Чили надеется подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), добавил Родриго Ньето.