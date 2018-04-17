Армия Израиля не располагает информацией об ударах в Сирии

Представитель пресс-службы армии Израиля заявил, что не располагает информацией о каких-либо ударах в сирийской провинции Хомс, где в ночь на 17 апреля ракетному обстрелу подвергся военный аэродром Шайрат. Об этом пишет ТАСС.

«Я не располагаю информацией о каких-либо инцидентах такого типа», - сказал собеседник агентства.

Ранее агентство SANA сообщило, что ПВО Сирии отразили ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Новостной портал Al Masdar передает, что ракетный удар был нанесен израильскими ВВС.