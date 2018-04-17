«Призрак всадника» старинного замка Беркли попал на видео с коптера

Британец хотел снять красивую панораму старинного замка Беркли в графстве Глостершир, когда вдруг потерял управление над беспилотником.

Мужчине удалось посадить дрон, но то, что он увидел на кадрах, поразило и напугало его, сообщает Daily Mail.

На видео попал белый силуэт, напоминающий скачущего по замку всадника.

41-летний Томас Арнольд, которому и принадлежал дрон, уверен, что именно из-за призрака он чуть не лишился своей камеры.