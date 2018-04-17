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Украина не заинтересована в прекращении конфликта в Донбассе – депутат

Василиса Морозова
02:50 17.04.2018
Киев не собирается выполнять минские договоренности, поэтому не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе, считают в Раде.
Украина не заинтересована в прекращении конфликта в Донбассе – депутат

Украинские власти не заинтересованы в прекращении конфликта в Донбассе, заявил депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Украина 112».

По его словам, Киев не собирается выполнять минские соглашения, так как их не волнует прекращение войны.

«Минские (соглашения) не выполняются до сегодняшнего дня… Власть не предложила ни закон об амнистии, ни закон о выборах (в Донбассе), ни изменения в конституцию на сегодняшний день. Она не заинтересована в прекращении этого конфликта», — подчеркнул Мураев.

При этом, отметил депутат, все партии в предвыборной риторике «ведут разговоры об урегулировании в Донбассе». По его словам, только «именующие себя оппозиционными» депутаты предлагают законопроекты для выполнения Минска.  

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