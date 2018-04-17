Пентагон заявил о непричастности к атаке на сирийскую провинцию Хомс
США не проводят никаких военных операций в сирийской провинции Хомс, сообщили в Пентагоне.
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Пентагон отрицает свою причастность к ракетному удару по сирийской провинции Хомс. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.
«Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет», - цитирует ТАСС представителя Пентагона.
Ранее появились сообщения о том, что район, в котором находится военный аэродром Шайрат, был подвергнут ракетному обстрелу. По данным СМИ, атаку провели израильские ВВС.
Отмечается, что сирийские ПВО смогли отразить нападение.