Пентагон заявил о непричастности к атаке на сирийскую провинцию Хомс

Пентагон отрицает свою причастность к ракетному удару по сирийской провинции Хомс. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

«Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет», - цитирует ТАСС представителя Пентагона.

Ранее появились сообщения о том, что район, в котором находится военный аэродром Шайрат, был подвергнут ракетному обстрелу. По данным СМИ, атаку провели израильские ВВС.

Отмечается, что сирийские ПВО смогли отразить нападение.