Появилось видео отражения ПВО Сирии ракетной атаки на авиабазу Шайрат
Во вторник, 17 апреля, около часа ночи системы ПВО Сирийской Арабской Республики в районе города Хомса перехватили ракеты.
Видео: BreakingNNow / Twitter
Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар, который был нанесен по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA.
Отмечается, что удар произошел около 01:10 по местному времени.
«Сирийские подразделения ПВО сбили ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса», — говорится в сообщении агентства.
Как сообщает новостной портал Al Masdar, ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в был нанесен израильскими ВВС. По данным СМИ, жертв и разрушений в результате атаки нет.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии.