Появилось видео отражения ПВО Сирии ракетной атаки на авиабазу Шайрат

Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар, который был нанесен по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщило агентство SANA.

Отмечается, что удар произошел около 01:10 по местному времени.

«Сирийские подразделения ПВО сбили ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса», — говорится в сообщении агентства.

Как сообщает новостной портал Al Masdar, ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в был нанесен израильскими ВВС. По данным СМИ, жертв и разрушений в результате атаки нет.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории Сирии.