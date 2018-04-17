СМИ: ВВС Израиля нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, сообщает портал Al Masdar.

Атака началась в 01:10 по местному времени, которое совпадает с московским.

По данным агентство SANA средства противовоздушной обороны Сирии смогли отразить удар по объектам в провинции Хомс.

При этом государственное телевидение САР отмечает, что ПВО сбили около девяти ракет в районе, нацеленных на базу Шайрат.