«Дай пять» коту: флешмоб, который покоряет соцсети и сердца

Невероятно трогательную и забавную акцию запустила американская благотворительная компания Jackson Galaxy Project. Программа Cat Pawsitive призвана привлечь внимание к кошкам из приютов.

По замыслу организаторов, владельцы животных должны выкладывать на Facebook и в Instagram видеозаписи, на которых их кошки «дают пять» в ответ на приветствие или выполняют другие необычные трюки. Также в конкурсе могут принять участие работники приютов, чтобы «прорекламировать» своих подшефных потенциальным владельцам.

19 апреля жюри подведет итоги конкурса, а победитель получит денежный приз и корм для кошек, который он по желанию может пожертвовать все в те же приюты.

«"Пятерки" способны заставить застенчивую кошку открыться, а злую кошку научат играть мягко. Да и просто это выглядит невероятно мило», - рассказали организаторы флешмоба.

Отмечается, что изучение различных трюков облегчает адаптацию кошек, помогает повысить их уверенность, а также снижает уровень стресса.