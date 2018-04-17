Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом «DAMN». Об этом сообщается в Twitter премии.

Церемония объявления победителей премии прошла в Школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке.

По мнению жюри, данный альбом отразил сложность афро-американской жизни. Также они отметили лирическое содержание необычной музыки Ламара, сочетающей хип-хоп, рэп, джаз, фанк, соул, поэзию и африканские мотивы. Таким образом, впервые неклассическая или джазовая работа выиграла данную награду в категории «Музыка».

Награда вручается в 21 категории и отмечает достижения не только в журналистике и литературе, но и музыке. За литературные достижения в этом году награду получили «Цена жизни» Мартины Майок, родившейся в Польше, и роман-комедия «Лесс» Эндрю Шон Грира.