Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего»

Рабочий Диего Авилес утверждает, что обнаружил на строительной площадке монету, которая доказывает существование параллельной вселенной. Видеозапись со странным артефактом была опубликована на YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0.

На монете можно рассмотреть дату ее чеканки, в которой указан 2039 год. То есть она должна «появиться» на свет только через 11 лет. При этом на металле изображен герб Третьего рейха, а также есть две надписи на разных языках.

Alles in einer nation – с немецкого можно перевести как «Все одной нации», что прекрасно подходит под саму суть нацисткой идеи. Вторая надпись сделана на испанском языке - Nueva Alemania – «Новая Германия».

Сторонники теории заговора предполагают, что монета случайно попала в наш мир из параллельной вселенной, где во Второй мировой войне действительно одержали победу фашисты. Однако скорее всего это всего лишь чья-то шутка или образец очень своеобразной сувенирной продукции.