Первая весенняя гроза в Москве попала на видео
В среду, 18 апреля, в московском регионе может выпасть почти пятая часть – 20% – месячной нормы осадков.
Фото: Денис Мурин / РИА Новости
Видео: fetgriss / Twitter
В Москве в ночь на 17 апреля началась первая весенняя гроза. Над восточными и северо-восточными районами столицы слышны раскаты грома и сверкают молнии.
Пользователи Сети уже делятся в социальных сетях первыми фотографиями и видеозаписями природного явления.
Как ранее сообщили синоптики, 17 и 18 апреля столичный регион накроют сильные дожди. Осадки, по их словам, будут наблюдаться в Москве и области в течение всей недели.