Первая весенняя гроза в Москве попала на видео

В Москве в ночь на 17 апреля началась первая весенняя гроза. Над восточными и северо-восточными районами столицы слышны раскаты грома и сверкают молнии.

Пользователи Сети уже делятся в социальных сетях первыми фотографиями и видеозаписями природного явления.

Как ранее сообщили синоптики, 17 и 18 апреля столичный регион накроют сильные дожди. Осадки, по их словам, будут наблюдаться в Москве и области в течение всей недели.