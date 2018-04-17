СМИ узнали о предстоящей смене посла РФ в Сирии
Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Александр Ефимов займет место Александра Кинщака на посту посла РФ в Сирии.
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallookpress
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сирии Александр Кинщак оставит свой пост, а вместо него на эту должность будет назначен Александр Ефимов, который сейчас является послом России в ОАЭ. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, Кинщак возглавит Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ вместо Сергея Вершинина, которого назначили замминистра иностранных дел России.
Напомним, Александр Кинщак является постом в Сирии с 22 декабря 2014 года.