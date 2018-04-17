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СМИ: российские «Черные дыры» загоняли британскую субмарину

Наталья Вальханская
00:21 17.04.2018
Журналисты рассказали об игре в «кошки-мышки» между российскими и британскими моряками, в которой уверенную победу одержал ВМФ РФ.
СМИ: российские «Черные дыры» загоняли британскую субмарину
Фото: Минобороны РФ

Британская подводная лодка типа «Эстьют», которая в числе прочих должна была принять участие в атаке на Сирию, была вынуждена в это время маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, сообщила газета The Times со ссылкой на военные источники.

Журналисты сравнили тактических ход военных РФ с детской игрой в «кошки-мышки». По данным СМИ, британской субмарине противостояли одна или две подлодки, получившие от западных экспертов прозвище «Черные дыры» за почти бесшумный ход.

Судя по всему, речь идет о дизель-электрических субмаринах типа «Варшавянка». Также источник издания отметил, что подлодку преследовали два российских фрегата.

В итоге, несмотря на то, что помощь британской подлодке оказывал американский противолодочный самолет P-8, маневры российских моряков застали врасплох экипаж Королевских ВМС Великобритании и они так и не смогли принять участие в ракетном обстреле Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более ста ракет по территории САР. По заявлению Запада, атака была ответом на якобы применение официальным Дамаском химоружия в Восточной Гуте, однако доказательств этого так и не было предоставлено.

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