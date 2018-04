Viber сообщил о проблемах со звонками из-за блокировки IP-адресов Amazon

Представители мессенджера Viber заявили, что у части российских пользователей возникли проблемы со звонками. В компании связывают сбой с блокировкой Роскомнадзором более 600 тысяч IP-адресов, принадлежащих Amazon, из-за Telegram.

Представители компании отменили, что в данный момент инженеры работают над решением этого вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису.

Some users in Russia are experiencing problems making calls on Viber. These issues seem to come from connectivity problems to Amazon Web Services in Russia. Our team is working around the clock to restore access to users.