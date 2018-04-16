Viber сообщил о проблемах со звонками из-за блокировки IP-адресов Amazon

Представители мессенджера Viber заявили, что у части российских пользователей возникли проблемы со звонками. В компании связывают сбой с блокировкой Роскомнадзором более 600 тысяч IP-адресов, принадлежащих Amazon, из-за Telegram.

«Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon», - говорится в сообщении Viber в Twitter.

Представители компании отменили, что в данный момент инженеры работают над решением этого вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису.

Some users in Russia are experiencing problems making calls on Viber. These issues seem to come from connectivity problems to Amazon Web Services in Russia. Our team is working around the clock to restore access to users. — Viber (@Viber) 16 апреля 2018 г.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что популярный интернет-мессенджер использует их для обхода блокировок в России.

Напомним, 16 апреля надзорное ведомство начало блокировку Telegram из-за отказа владельцев мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений. Создатели ресурса ранее заявляли, что данное требование не возможно выполнить технически.