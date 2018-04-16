Лавров о сирийской Думе: имела место инсценировка, там не использовалось химоружие

В сирийском городе Дума имела место инсценировка, и там не использовалось химоружие, заявил в интервью британскому BBC министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Этого события там не было. Что имело место - так это постановка, инсценировка, в которой не использовалось химическое оружие», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что организация «Белые каски» причастна к этой постановке.

«А "Белые каски" известны тем, что работают только на территориях, подконтрольных оппозиции и "Джебхат ан-Нусре". И именно "Белые каски" год назад раструбили о происходящем в Хан-Шейхуне, что от начала до конца было фейком», - добавил Лавров.

По его словам, после того, что произошло, Москва будет готова рассмотреть любую помощь сирийской армии, «чтобы сдержать агрессию».

«Теперь, когда США, Франция и Великобритания совершили этот возмутительный акт агрессии, мы можем подумать о том, как убедиться в том, что Сирия находится под защитой», - подчеркнул министр.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.