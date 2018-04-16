Лавров: Россия рассмотрит вопрос поставки в Сирию комплексов С-300

Россия после ударов стран запада по Сирии будет готова рассмотреть любую помощь армии САР, чтобы сдержать агрессию, в том числе поставку зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что российский президент Владимир Путин уже высказался на тему ЗРК и подчеркнул, что ранее Москва по просьбе западных партнеров решила не осуществлять поставки С-300 в Сирию, однако теперь готова пересмотреть этот вопрос.

«Теперь, когда США, Франция и Великобритания совершили этот возмутительный акт агрессии, мы можем задуматься, как убедиться в том, что Сирия находится под защитой», - сказал министр в интервью BBC.

Лавров также отметил, что Россия находится на грани того, чтобы утратить остатки доверия к Соединенным Штатам, Британии и Франции после их нападения на Сирию.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники выпустили более ста ракет по территории САР. По заявлению Запада, атака была ответом на якобы применение официальным Дамаском химоружия в Восточной Гуте, однако доказательств этого так и не было предоставлено.