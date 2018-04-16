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Россия и США из-за ударов по Сирии не были близки к военной конфронтации – Лавров

Василиса Морозова
23:10 16.04.2018
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что РФ и США были близки к прямой военной конфронтации из-за ударов стран Запада по Сирии.
Россия и США из-за ударов по Сирии не были близки к военной конфронтации – Лавров
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Фото: Минобороны РФ

Россия и США не были близки к прямой военной конфронтации из-за ударов стран Запада по САР в минувшие выходные. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу BBC.

«Я не думаю, что она (конфронтация) была очень близка. Я убежден, что эта ситуация была создана весьма безрассудным поведением наших западных коллег, которые обвинили правительство Сирии и нас как союзников сирийского правительства в применении химического оружия против мирных жителей», - сказал глава МИД РФ.

По его мнению, страны Запада не дождались результатов миссии ОЗХО, которая должна была проинспектировать место предполагаемого применения химоружия, осуществили удары в тот момент, когда миссия ОЗХО уже была готова выдвинуться в Сирию.  

По его словам, Соединенные Штаты, как и Россия, несут ответственность за соблюдение Сирией Конвенции по запрещению химоружия.  

«Я считаю, что, когда люди говорят, что Россия ответственна за соблюдение Асадом Конвенции о запрещении химического оружия, это очень возмутительное заявление. Мы сделали это вместе с США», - отметил министр.  

Напомним, в сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химоружия в Сирии, в течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1,2 тыс. тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия и США.  

Однако 14 апреля нынешнего года США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии, обвинив правительственные войска в использовании химического оружия.  

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