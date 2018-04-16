Лавров назвал ложью заявления, что санкции США нацелены против российских бизнесменов

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью BBC рассказал, что заявления США о том, что санкции призваны нанести вред только олигархам и политикам в РФ являются ложью, поскольку в реальности они создают проблемы для большинства россиян.

«Они заявляют, что никогда не будут наносить вред простым людям, а только олигархам, политикам и военным, которые якобы дестабилизируют мир. Это ложь. Их настоящее желание — создать проблемы для сотен тысяч россиян», - уверен Лавров.

По его словам, Запад пытается наказать граждан России за то, что они сделали якобы неправильный выбор на президентских выборах.