Лавров назвал ложью заявления, что санкции США нацелены против российских бизнесменов
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью BBC рассказал, что заявления США о том, что санкции призваны нанести вред только олигархам и политикам в РФ являются ложью, поскольку в реальности они создают проблемы для большинства россиян.
«Они заявляют, что никогда не будут наносить вред простым людям, а только олигархам, политикам и военным, которые якобы дестабилизируют мир. Это ложь. Их настоящее желание — создать проблемы для сотен тысяч россиян», - уверен Лавров.
По его словам, Запад пытается наказать граждан России за то, что они сделали якобы неправильный выбор на президентских выборах.
«Они же не просто угрожают наказать тех, кто имеет какие-то контакты с сирийским правительством. По сути, они хотят наказать весь российский народ за то, что тот сделал "неправильный" выбор на президентских выборах», - добавил министр.