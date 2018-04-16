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Лавров: две трети ракет, выпущенных по Сирии, не достигли цели

Андрей Аркадьев
22:52 16.04.2018
«Мы решили посмотреть, как эти "новые", "умные" и "хорошие" ракеты покажут себя во время удара. По нашим подсчетам, две трети ракет не достигли цели, поскольку были благополучно сбиты», - отметил глава МИД РФ.
Лавров: две трети ракет, выпущенных по Сирии, не достигли цели
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Фото: Matthew Daniels/ ZUMAPRESS/ Globallookpress

Две трети ракет, выпущенных Соединенными Штатам, Великобританией и Францией по Сирии в ночь на 14 апреля, не достигли своих целей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу BBC.

«Мы решили посмотреть, как эти "новые", "умные" и "хорошие" ракеты покажут себя во время удара. По нашим подсчетам, две трети ракет не достигли цели, поскольку были благополучно сбиты», - отметил он. Слова Лаврова опубликованы на сайте МИД России.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в ночь. Было выпущено более 100 ракет, из них более 71 крылатая ракета была перехвачена. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».

Коалиция объяснила свою атаку действиями президента Сирии Башара Асада, которого она обвиняет в применении химоружия против мирного населения. Официальный Дамаск обвинения отвергает.

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