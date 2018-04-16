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Лавров: мы теряем последние остатки доверия к нашим западным партнерам

Василиса Морозова
22:37 16.04.2018
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью BBC рассказал об отношениях России с западными партнерами.
Лавров: мы теряем последние остатки доверия к нашим западным партнерам
Фото: МИД России

Москва почти утратила остаток доверия к США, Великобритании и Франции после их удара по Сирии, но он пока не равен нулю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью BBC.

По его словам, Москва теряет доверие к Западу, который действует весьма нелогично.

«Мы теряем последние остатки доверия к нашим западным партнерам, которые предпочитают действовать на основе очень странной логики: доказательство посредством наказания.  Они прибегли к наказанию сначала, как это было сделано в Солсбери, и только потом они стали ждать расследования Скотланд-Ярда. Они прибегли к наказанию в Думе, в Сирии, и теперь они ждут, пока эксперты ОЗХО проведут расследование. Это та логика, что применяется тройкой государств», - подчеркнул Лавров.

По его словам, все доказательства, на которые сослались главы других государств в ситуации с «химатакой» в Сирии, были почерпнуты из СМИ и соцсетей.

«Инцидента действительно не было. Была инсценировка. Никакого химического оружия при этом не применялось», - подчеркнул глава МИД РФ.  

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