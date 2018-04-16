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Более 59 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

Андрей Аркадьев
22:33 16.04.2018
В результате проводимой российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарной операции в свои дома смогли вернуться 59 тысяч жителей Восточной Гуты.
Более 59 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
Фото: Ammar Safarjalani/ Xinhua/ Globallookpress

В Сирии продолжает действовать режим прекращения боевых действий. Несмотря на это совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи нарушения режима в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Деръа.

В Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. В недавно освобожденном от боевиков городе Дума продолжается гуманитарная операция по нормализации обстановки.

Организована совместная работа подразделений российской военной полиции и правоохранительных органов Сирийской Арабской Республики по поддержанию правопорядка, обеспечению безопасности мирных граждан, недопущению провокаций и оказанию помощи местному населению.

Вчера при содействии представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и подразделений российской военной полиции организовано изъятие боеприпасов и взрывчатых веществ из обнаруженных складов и тайников боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам»*.

Всего изъято и передано Управлению вооружения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики 250 противопехотных мин, 25 килограммов тротила, 1,5 тонны других взрывчатых веществ, 1520 средств взрывания.

Представителями Центра по примирению проведена рабочая встреча с губернатором провинции Дамаск и его заместителем. На ней обсуждались вопросы оказания помощи сирийскому народу, восстановления разрушенной инфраструктуры в городах Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков, определен перечень населенных пунктов, наиболее остро нуждающихся в гуманитарной помощи.

В городе Дума с помощью строительной техники, переданной российской стороной, расчищаются завалы для восстановления движения транспорта. Ремонтные бригады восстанавливают водо- и электроснабжение в городе.

При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 59 583 жителя Восточной Гуты.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии выражает готовность оказать содействие в обеспечении безопасной и беспрепятственной работы в Восточной Гуте экспертов Организации по запрещению химического оружия, предоставить им специальный транспорт и охрану силами российской военной полиции.

Российский Центр по примирению обладает достаточным опытом конструктивного и эффективного взаимодействия в интересах мирного урегулирования и стабилизации обстановки с различными международными организациями, действующими в Сирии.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. Приоритетными направлениями деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон являются: создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центром по примирению враждующих сторон проведена благотворительная акция в населенном пункте Маррат провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой населению была передана одежда. Жителям населенного пункта Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 62 сирийцам, в том числе 20 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 520 человек, в Восточную Гуту – 580 человек.

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