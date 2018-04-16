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СМИ: Трамп отложил введение новых антироссийских санкций

Василиса Морозова
22:32 16.04.2018
Президент США Дональд Трамп дал указание отложить введение новых санкций против России, сообщает The Washington Post.
Фото: Kyle Mazza / ZUMAPRESS / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп после консультации с советниками решил приостановить введение новых экономических санкций в отношении России, о которых заявила ранее постпред США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает The Washington Post.

«Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения», - пишет издание.

В воскресенье, 15 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в понедельник объявит о новых антироссийских санкциях в связи с сирийской ситуацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против РФ «международным экономическим рейдерством».  

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