СМИ: Трамп отложил введение новых антироссийских санкций
Президент США Дональд Трамп дал указание отложить введение новых санкций против России, сообщает The Washington Post.
Фото: Kyle Mazza / ZUMAPRESS / Globallookpress
Президент США Дональд Трамп после консультации с советниками решил приостановить введение новых экономических санкций в отношении России, о которых заявила ранее постпред США в ООН Никки Хейли. Об этом сообщает The Washington Post.
«Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения», - пишет издание.
В воскресенье, 15 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в понедельник объявит о новых антироссийских санкциях в связи с сирийской ситуацией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции против РФ «международным экономическим рейдерством».