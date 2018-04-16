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Начальник войск РХБЗ: эксперты ОЗХО планируют приехать в Думу 18 апреля

Василиса Морозова
21:56 16.04.2018
Кадры, которые были представлены в качестве доказательства применения химоружия в сирийском городе Дума, имеют все признаки постановочной съемки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кирилов.
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallookpress

Эксперты ОЗХО, прибывшие в Сирию для расследования о возможном применении химоружия в городе Дума, рассчитывают посетить место предполагаемого происшествия 18 апреля, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов по итогам 58-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.  

«Завтра туда (в Думу) выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута и на среду планируется выезд специалистов ОЗХО, поэтому Россия никакого препятствия им не делала», - сказал он.

По его словам, информация о якобы применении химоружия в Сирии появляется обычно на фоне успехов правительственных войск.

«Как показывает практика, информация о применении химического оружия появляется на фоне успехов правительственных войск», — подчеркнул Кириллов.  

Начальник войск РХБЗ отметил, что именно в ночь с субботы на воскресенье из Думы было выведено большое количество боевиков, а также членов их семей и руководство. По его словам, все кадры, которые были сняты в Восточной Гуте, имеют признаки постановочной съемки.  

Кириллов добавил, что удалось встретиться с участниками предоставленных роликов.  

«Люди на фото, мертвые, и люди, погибшие от химоружия, очень сильно отличаются по внешним признакам. И подделать трупы, убитые от осколков или от пуль или от взрывов, и людей, кот погибли от применения химоружия, практически невозможно. Может, поэтому, нам никого не представили», - заключил он.  

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. Удар по Сирии произошел за несколько часов до того, как там должна была начать свою работу комиссия по запрещению химического оружия.  

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