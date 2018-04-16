В Белоруссии пожаловались на проблемы с Telegram

Пользователи из Белоруссии сообщили о проблемах в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сообщения пользователей в соцсетях.

На перебои пожаловались клиенты операторов мобильной связи МТС и Velcom. Также оператор ByFly выдал ошибку при попытке открыть сайт Telegram в браузере. Мобильное приложение показывает об аварийном завершении работы.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram на территории России.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Создатели мессенджера заявили, что требования предоставить ключи для дешифровки сообщений технически невыполнимы. А основатель Telegram Павел Дуров назвал данное решение антиконституционным, отметив, что в РФ террористическая угроза благодаря блокировке мессенджера не снизится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не играть в прятки, в догонялки» из-за блокировки в России Telegram.