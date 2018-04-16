ВСУ открыли минометный огонь по Зайцево

Вооруженные силы Украины в течение дня выпустили 58 мин по населенному пункту Зайцево на севере Горловки.

Об этом рассказал руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Всего на данный момент с позиций ВСУ по направлению Жованка — Зайцево выпущено 18 мин калибра 120 мм, 40 мин калибра 82 мм», - приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Кроме того, по данным СЦКК, произведено 10 выстрелов из вооружения БМП, выпущено 58 гранатометных выстрелов. Украинские силовики продолжают обстрел населенного пункта.