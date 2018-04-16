Россия привезет на встречу ОЗХО участников провокаций в Сирии

На следующую встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Россия привезет тех, кто участвовал в съемке провокаций в Сирии. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на пресс-конференции по итогам встречи Исполнительного совета организации о ситуации в САР.

«Мы предупредили их, что в следующий раз, когда они заходят обсуждать сирийскую тематику, мы привезем сюда в Гаагу тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках "Белых касок". Которые вольно или невольно были соучастниками грандиозных провокаций, будь то в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне», - пояснил Шульгин.

Ранее он заявил, что Москва расценивает удар США, Великобритании и Франции по Сирии как акт агрессии против суверенного государства. В то время как, Исполсовет ОЗХО не принял проект документа РФ и Ирана в поддержку миссии Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетно-бомбовый удар по Сирии. Большую часть из 100 выпущенных ракет сбила сирийская ПВО.