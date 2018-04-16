Глава Роскомнадзора подтвердил блокировку IP-адресов Amazon из-за Telegram

Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что популярный интернет-мессенджер использует их для обхода блокировок в России. Об этом в интервью RT рассказал глава надзорного ведомства Александр Жаров.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру», - заявил он.

Ранее TJournal сообщил, что Роскомнадзор заблокировал более 650 тысяч связанных с Amazon IP-адресов из-за того, что мессенджер начал обходить блокировку ведомства. Вскоре сайты, использующие эти адреса станут не доступны.

В понедельник, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram из-за отказа владельцев мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифрования сообщений. Создатели ресурса ранее заявляли, что данное требование не возможно выполнить технически.