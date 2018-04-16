Постпред РФ при ОЗХО: США представили ракетный удар по Сирии как акцию возмездия

Российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин на специальном заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге назвал «химатаку», совершенную 7 апреля в сирийском городе Дума, провокацией.

Кроме того, по его словам, представитель Соединенных штатов представил ракетный удар по Сирии как акцию возмездия. Он отметил, что США и союзникам, ударившим по САР до приезда экспертов ОЗХО, видимо, не нужно расследование, так как они все уже решили.

«Ракетный удар так называемой западной коалиции по Сирии американский посол представлял как своеобразную акцию возмездия - мол, теперь (президент Сирии Башар) Асад дважды подумает, перед тем как травить свой народ», - сказал он.

Шульгин подчеркнул, что «США лихорадочно ищут оправдания на случай, если утверждения о химатаке силами армии Сирии не подвердятся».

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии. Было выпущено более 100 ракет, большую часть которых сбила сирийская ПВО.

После чего постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге рассказал о постановочном характере инцидента в сирийской Думе и отметил, что видеоролик, который якобы доказывает химатаку в Думе, является поддельным. По его словам, Россия нашла участников этих съемок.