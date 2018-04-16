Врачи рассказали о состоянии Сергея Скрипаля

Состояние британского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери улучшается, но он по прежнему находится в больнице, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление медиков.

«После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (60-летний мужчина) остается в палате больницы… Он поправляется и не находится в критическом состоянии», - говорится в сообщении.

Осужденный в России за госизмену британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. Они были госпитализированы в больницу.

Британская сторона безосновательно утверждает, что к отравлению веществом А-234 причастна Москва. Россия обвинения отрицает и требует от Лондона тщательного расследования инцидента.