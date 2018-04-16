В Белом доме подтвердили желание Трампа провести встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп все еще хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, полагая, что для мира в целом будет лучше, если Москва и Вашингтон будут в хороших отношениях, однако это зависит от России. Об этом во время поездки Трампа во Флориду заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс, пишет ТАСС.

«Президент все еще хотел бы поговорить с ним. Он считает, что для мира будет лучше, если у них будут хорошие отношения. Но это будет зависеть от действий России», - сказала представитель Сандерс.

По ее словам, Вашингтон «ясно дал понять, чего ожидает», в связи с этим американская сторона надеется, что Москва «изменит свое поведение».

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал Путина и Трампа провести встречу для предотвращения военных инцидентов.