СМИ: специалисты установили причину трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел из-за короткого замыкания, вызванного протечкой крыши.

К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, пишет газета «Коммерсант».

Короткое замыкание произошло в электропроводке на четвертом этаже здания над детской игровой зоной. Эксперты считают, что снег с крыши не убирался, он начал таять, и вода попала на провода, что и привело к возгоранию.

Сначала загорелась пластиковая люстра над детским бассейном с поролоновыми кубиками, а затем и сами кубики. Из-за вентиляции, которую в момент ЧП никто не выключил, пожар быстро распространился по этажу. Сигнализация сработала на температуру и дым, но оповещение о пожарной тревоге включалось вручную, а охранник не активировал пожарную тревогу.

Пожар в «Зимней вишне» в центре Кемерова произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.