Автомобиль наехал на людей возле ТЦ в Манчестере, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей возле торгового центра на севере Манчестера, сообщает газета Mirror.

Отмечается, что шесть человек с серьезными травмами были госпитализированы. По данным медиков, у пострадавших в основном травмы ног.

По данным полиции Манчестера, этот инцидент не связан с террористической атакой. Также сообщается, что был арестован 80-летний мужчина.