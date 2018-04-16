Автомобиль наехал на людей возле ТЦ в Манчестере, есть пострадавшие
В Манчестере автомобиль наехал на толпу людей у торгового центра, в результате чего шесть человек попали в больницы.
Видео: mirror.co.uk
Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей возле торгового центра на севере Манчестера, сообщает газета Mirror.
Отмечается, что шесть человек с серьезными травмами были госпитализированы. По данным медиков, у пострадавших в основном травмы ног.
По данным полиции Манчестера, этот инцидент не связан с террористической атакой. Также сообщается, что был арестован 80-летний мужчина.