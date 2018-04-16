Стали известны самые распространенные ошибки «Тотального диктанта – 2018»
В Москве больше всего ошибок участники акции допустили в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник».
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Участники «Тотального диктанта – 2018» чаще всего допускали ошибки в словах «чересчур», «палисадник» и «струганый».
Об этом сообщила координатор акции в столице Мария Ровинская, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» в формате добровольного диктанта прошла 14 апреля в тысяче городов мира. Автором текста стала писательница Гузель Яхина. В России и зарубежом диктант написали почти четверть миллиона человек, а в Москве - более 20 тысяч человек.
Результаты решено учесть при выпуске новых учебники по русскому языку.