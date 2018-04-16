Стали известны самые распространенные ошибки «Тотального диктанта – 2018»

Участники «Тотального диктанта – 2018» чаще всего допускали ошибки в словах «чересчур», «палисадник» и «струганый».

Об этом сообщила координатор акции в столице Мария Ровинская, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» в формате добровольного диктанта прошла 14 апреля в тысяче городов мира. Автором текста стала писательница Гузель Яхина. В России и зарубежом диктант написали почти четверть миллиона человек, а в Москве - более 20 тысяч человек.

Результаты решено учесть при выпуске новых учебники по русскому языку.