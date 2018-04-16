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Стало известно, какой комплекс ПВО армии САР сбил больше всего западных ракет

Александр Пешков
19:18 16.04.2018
Наиболее эффективным комплексом сирийской ПВО стал российский «Панцирь», показавший почти 100% эффективность.

Практически все объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, отразили удар. Всего подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве Республики, заявил официальный представитель Минобороны РФ  генерал-майор Игорь Конашенков.

«В противовоздушном бое активно применялся зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства, ранее поставленный вооруженным силам Сирии. Данный комплекс в ходе противовоздушного боя показал почти 100-процентную эффективность», - сказал Конашенков.

При отражении удара всего было израсходовано 112 зенитных управляемых ракет. ЗРПК «Панцирь» выпушено 25 ракет, поражено 23 цели, ЗРК «Бук» - 29 ракет, поражено 24 цели.

ЗРК «Оса» выпущшено  11 ракет, поражено 5 целей, ЗРК  С-125 - 13 ракет, поражено пять целей. Комплексом «Стрела-10» - выпущено 5 ракет, а поражено 3 цели, комплексом «Квадрат» - 21 ракета, поражено 11 целей.

Ни одна из восьми выпущенных комплексом С-200 ракет целей не поразила.

«Никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200. Данный комплекс предназначен для поражения прежде всего аэродинамических носителей ракет - то есть самолетов.  Хотя не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушившить границу воздушного пространства Сирии», - рассказал Конашенков.

Он подчеркнул, что остальные комплексы, так же произведенные во времена СССР, показали очень высокую эффективность, несмотря на то, что поражаемые цели имели высокую скорость и очень небольшую эффективную отражающую поверхность.

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