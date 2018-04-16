Джордж Мартин рассказал, кого воскресит в «Игре престолов»

Автор саги«Песнь Льда и Пламени» (произведение легло в основу сериала «Игра престолов») Джордж Мартин заявил, что в своей новой книге намерен воскресить одного из погибших ранее персонажей.

Об этом он рассказал интервью изданию Сinemablend. В его шестой книге после воскрешения уже в новом обличии появится Кейтелин Старк.

«В книге можно воскрешать персонажей. После того как леди Кейтелин воскреснет в образе Бессердечной, она превратится в мстительную и безжалостную убийцу», - признался Мартин.

Писатель рассказал, что в телесериале он также хотел бы увидеть Бессердечную, в которую Кейтелин Старк превратится после воскрешения.